Aumenta para 236 o número de mortos na tragédia de Santa Maria, no RS

SANTA MARIA - Aumentou para 236 o número de mortos da tragédia da boate Kiss. O estudante de tecnologia de alimentos na UFSM Matheus Rafael Raschen, 20 anos, morreu na noite de quinta-feira, 31, no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Ele estava internado desde domingo devido à inalação de fumaça durante o incêndio. O velório do rapaz será no Ginásio do Corinthians de Santa Cruz, também no Rio Grande do Sul, e seu enterro, marcado para as 18h30 desta sexta-feira, 1º, ocorrerá no cemitério municipal da cidade, terra da família.

Natural de Santa Cruz do Sul, o estudante teve seu quadro de saúde piorado nessa quinta-feira. Ele tinha 43% do corpo ferido com queimaduras de segundo e terceiro graus. Matheus estava sendo mantido em ventilação mecânica e ao longo do dia sua pressão arterial havia caído, e os médicos, apresentando dificuldade em restabelecê-la.