 Aumenta para 28 número de cidades em emergência no RS devido à chuva

PORTO ALEGRE - O número de cidades em situação de emergência no Rio Grande do Sul por causa das chuvas subiu para 28 nesta quarta-feira, 31. Conforme o mais recente balanço da Defesa Civil, 2167 pessoas estão desalojadas - em casas de amigos e parentes - e 452 desabrigadas - recolhidas em espaços públicos. Ao todo 60 cidades contabilizam danos pelo excesso de chuva e enchentes. A maioria é prejudicada pelos níveis dos rios, muito acima do normal.

Em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, 35 famílias tiveram que deixar suas casas devido à cheia do rio que dá nome à região. Em Uruguaiana e Itaqui, no oeste gaúcho, na fronteira com a Argentina, mais de 900 pessoas foram obrigadas a sair de suas residências devido, principalmente, à cheia do rio Uruguai. A previsão do tempo para os próximos dias é de temporais na metade norte do RS.