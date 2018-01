Aumento da tarifa de ônibus será divulgado hoje, diz Kassab O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), confirmou que o anúncio sobre o reajuste das tarifas para o transporte público da cidade será divulgado na tarde desta quinta-feira. Kassab considerou alto o valor de R$ 2,67 apresentado pelo secretário de Transportes, Frederico Bussinger, mas não detalhou qual seria a tarifa ideal. "Espero um posicionamento da secretaria de Finanças e Planejamento para fazer anúncio do novo valor. A Prefeitura vai tentar abaixar esse valor de R$ 2,67", afirmou, durante visita em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Parelheiros, na zona sul da capital. O prefeito só adiantou que, a partir do anúncio, o decreto será encaminhado para a Câmara Municipal e a nova tarifa entrará em vigor nos próximos dias. Kassab esteve reunido pela manhã com as secretarias de Planejamento e de Finanças para discutir as planilhas com os custos do transporte municipal apresentadas terça-feira pelo secretário de Transportes, Frederico Bussinger. Metrô O governador Cláudio Lembo enfatizou que o aumento na tarifa do metrô não estará associado ao aumento da passagem de ônibus. "Isso será feito separadamente", declarou Lembro, acrescentando que o aumento deverá ocorrer até o final do ano. Lembo disse que está aguardando novas planilhas sobre o reajuste porque os valores apresentados foram considerado altos.