Aumento do pedágio em São Paulo será dividido em dois O reajuste de 31,2% das tarifas de pedágio nas rodovias paulistas será parcelado em dois. O Estado e as 12 concessionárias decidiram neste sábado aplicar um reajuste de 23,64% já em 1º de julho. O restante vigorará a partir de 1º de janeiro de 2004. Com isso, a partir de terça-feira, o motorista que pagava R$ 9,60 no Sistema Anchieta-Imigrantes, pagará agora R$ 11,80. Na Raposo Tavares, em São Roque, o desembolso que hoje é de R$ 2,40 passará a valer R$ 3,00. No pedágio de Itapevi, na Castelo Branco, o usuário pagará R$ 7,60, ante os R$ 6,00 de hoje.