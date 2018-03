Aumento em seis praças de pedágio da Régis Bittencourt começa nesta 4ª

SÃO PAULO - A tarifa de pedágio na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo a Curitiba, já foi reajustada nesta quarta-feira, 29, em todas as seis praças distribuídas pela rodovia.

A tarifa básica para automóvel, caminhonete e furgão subiu de R$ 1,50 para R$ 1,70. Os preços estão previstos no contrato de concessão, assinado em fevereiro entre a Autopista Régis Bittencourt e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O reajuste anual será aplicado nas seis praças distribuídas pela estrada, localizadas no km 299, em São Lourenço da Serra (SP), no km 370, em Miracatu (SP), km 427, em Juquiá (SP), km 485, em Cajati (SP), km 542, em Barra do Turvo (SP), km 57, em Campina Grande do Sul (PR).