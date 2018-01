Australiana roubada ao sair de albergue Uma turista australiana foi assaltada na manhã de ontem ao sair de um albergue no centro do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a vítima foi abordada por dois adolescentes e teve uma câmera digital e um celular roubados. Os jovens foram encontrados minutos depois pela polícia e levados à 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon. Os aparelhos da australiana foram recuperados. Na semana passada, dois albergues cariocas - um em Copacabana e outro na Lapa - foram assaltados por bandidos.