Automóvel perde controle e atropela seis na zona leste Um veículo Chevrolet Celta teria causado o acidente que acabou deixando seis pessoas feridas, no início da manhã desta quinta-feira, 15, na Avenida Doutor Assis Ribeiro, zona leste de São Paulo. A informação é da SPTrans, empresa que administra o transporte coletivo na capital paulista. Ao contrário das primeiras informações, que davam conta de que um microônibus teria atingido as pessoas que estavam num ponto, foi o Celta que, desgovernado, acabou atropelando as seis vítimas, entre elas duas crianças, e só parou no microônibus, que fazia a linha 2718 (Vila Silvia/Metrô Penha). As seis vítimas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros. Uma delas foi levada para o Hospital Santa Marcelina e outra vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. As demais foram atendidas pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para pronto socorros da região. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que, em razão do acidente, a pista sentido bairro-centro permanecia interditada no local do acidente e havia lentidão na região. Esta matéria foi alterada às 9h51 para atualização de informações.