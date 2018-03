Autônomo é preso com cheques falsos O autônomo Fábio Antonio Costa, de 29 anos, foi preso ontem à tarde nos Jardins, zona sul de São Paulo, acusado de depositar cheques clonados, no valor de cerca de R$ 80 mil, em sua conta bancária. Ele foi detido na saída de uma agência na Rua Pamplona, onde foi buscar 35 cheques devolvidos. Para a polícia civil, o criminoso não agia sozinho. Costa foi levado ao distrito do Bom Retiro e, até as 20 horas de ontem, aguardava transferência para um Centro de Detenção Provisória.