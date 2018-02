Autor de imagens da Favela Naval é preso por receptação O autor das imagens da favela Naval em Diadema, no ABC paulista, foi detido na madrugada desta sexta-feira, 9, na zona leste de São Paulo. Francisco Romeu Vanni, o Pica-pau, havia sido condenado a quatro anos de prisão por receptação de veículos e estava foragido da Justiça. Em 1997, Vanni gravou as agressões e extorsões de policiais militares contra moradores da região. Na ocasião, o escriturário Mário José Josino foi baleado e morreu. As imagens foram veiculadas na TV Globo. Vanni será encaminhado para a Sede da Divisão de Capturas da Polícia Civil, no centro de São Paulo.