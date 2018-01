Autores de assalto no Paraguai são brasileiros, diz ministro do Paraguai

SOROCABA - O ministro do Interior do Paraguai, Lorenzo Lezcano, disse em entrevista à imprensa paraguaia que os autores do assalto à empresa de transporte de valores Prosegur, na madrugada desta segunda-feira, 24, são brasileiros. Ele se baseou no relato de uma testemunha que disse ter ouvido integrantes da quadrilha conversando em português.

A testemunha, uma mulher, foi interceptada na rua por quatro homens encapuzados e teve uma pistola apontada para a cabeça. "Vão, vão, não olhem para trás", afirmou. Segundo ela, os homens falavam em português. Além disso, conforme o ministro, os veículos usados no assalto tinham placas do Brasil.

"Para nós seria a primeira vez com essas características. No ano passado, com características similares, também foi vitimada gente da Prosegur no Brasil, especialmente em Ribeirão Preto e Campinas", afirmou.

Ele disse que o bando era numeroso. "Seriam entre 40 e 50 ladrões, mas a investigação ainda determinará o número exato." Lezcano afirmou que a polícia paraguaia tinha informações de que algo semelhante poderia acontecer. "Tinham a informação de que um grande assalto poderia ocorrer, mas não sabiam nem a hora, o lugar, nem o objetivo."