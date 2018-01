Autores de chacina condenados a 138 anos em SP Terminou às 4 horas desta madrugada de terça-feira, no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, o julgamento de dois homens acusados de envolvimento em várias mortes ocorridas em 1999 durante confronto entre traficantes da Favela Heliópolis, região sudeste de São Paulo. Igo de Alencar e Gilmar Pereira Lopes foram condenados a 138 anos e 9 meses de prisão por 8 mortes, duas tentativas de homicídio e associação para o tráfico de drogas, crimes cometidos nos dias 2, 4 e 6 de dezembro de 1999. Há suspeita de que a dupla tenha cometido mais assassinatos. Um dos crimes, uma chacina, deixou seis mortos e cinco feridos no interior da Favela Paraguai. Numa tarde de dezembro, por volta das 14 horas, vários homens desceram de um Gol e um Santana, na Avenida Dr. Francisco Mesquita, onde ficava a favela, e começaram a invadir casas previamente escolhidas, atirando em todos os moradores. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa conseguiu esclarecer a chacina. Além de Igo e Gilmar, teriam participado do crime outros quatro traficantes: A.M.C., A.S.L, A.A.C., e L.S.O. As mortes foram motivadas por disputa de pontos de drogas entre traficantes das duas favelas.