Avaliação paralela sobre laudos sai hoje O legista George Sanguinetti apresenta hoje à imprensa sua avaliação sobre os laudos periciais da morte da menina Isabella Nardoni. Na quarta-feira, o casal Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni presta depoimento ao juiz que lhes decretou a prisão preventiva, Maurício Fossen. Ontem o casal recebeu a visita de seus pais, na Penitenciária Feminina de Tremembé e no Presídio José Augusto César Salgado, no mesmo município. Antonio Nardoni e a mulher chegaram ao presídio às 10h30 e ficaram no local por cinco horas. Segundo ele, o primeiro encontro da mãe com o filho foi triste e emocionante. Também disse que o filho está ansioso para depor e garantiu que a família não contratou Sanguinetti. "Ele se ofereceu para rever os laudos." Alexandre Jatobá, que chegou atrasado para a visita, com a mulher, disse que a filha Anna Carolina tem recebido muitas cartas de solidariedade.