Ave bate em turbina de avião e cancela vôo em Salvador

Uma ave interrompeu a decolagem de um avião da Gol que partiria do Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães, em Salvador, na Bahia, às 11h55 desta quarta-feira, 13. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o vôo tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. O Boeing foi mantido na capital baiana para manutenção. A ave bateu em uma das turbinas do avião e cancelou a decolagem do vôo 1777, que transportava 81 passageiros e seis tripulantes. A Gol informou no início da noite, em nota, que acomodou em duas aeronaves os 81 passageiros do Boeing 737-700. Segundo a Gol, 66 passageiros partiram em outro avião, no vôo de mesmo número, às 13h47, com destino a Guarulhos, passando por Ilhéus. Os demais seguiram viagem no vôo 1887, que saiu de Salvador às 13h15 e faria conexões. De acordo com informações da Infraero, as demais operações de pouso e decolagem programadas para o dia aconteceram normalmente e a rotina do aeroporto não foi alterada. (Com Elvis Pereira, do estadao.com.br) Atualizada às 18h50