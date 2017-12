Ave entra em turbina e faz avião abortar decolagem Os 97 passageiros do vôo 1050 da BRA, originário de São Paulo e com destino a Belém (PA), levaram um susto quando o avião fazia escala no Aeroporto Tom Jobim, no Rio, anteontem de manhã. Eles tiveram a decolagem abortada depois que uma ave entrou na turbina esquerda da aeronave. O grupo seguiu viagem só ontem à tarde. "O avião tinha começado a decolagem e, de repente, ouvimos um barulho no lado esquerdo. O piloto freou e, pouco depois, pediu tranqüilidade e explicou que o problema tinha sido uma ave", disse a estudante Beatriz Cidade, de 22 anos. Após o incidente, os passageiros foram informados de que viajariam às 22 horas. Todos foram levados a um hotel, onde, à noite, receberam a notícia de que o vôo só partiria de manhã. Embarcando à tarde. A BRA informou que a ave avariou a turbina - por isso o embarque atrasou. Segundo a BRA, o atraso de ontem ocorreu porque o Aeroporto de Cumbica, de onde o avião que continuaria a viagem decolaria, fechou de manhã devido a nevoeiro.