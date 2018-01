Avenida de São Paulo está afundando A fotografia pode parecer ilusão de ótica ou montagem, mas a Avenida dos Jamaris, em Moema, mais precisamente na frente do número 522, realmente está afundando. Quem passa por ali precisa se equilibrar para não cair. Os carros que estacionam perto das calçadas ficam inclinados, a ponto de os ocupantes terem de fazer muito esforço para sair de dentro. Segundo moradores, a rua vem afundando desde o aumento da verticalização do bairro, há mais ou menos 20 anos. A ocupação desordenada do subsolo, com a construção de muitas garagens subterrâneas, provocou o afundamento da via. Para construir as garagens, as construtoras rebaixaram o lençol d´água, fazendo com que o solo se movesse. "O bairro era um brejo e o solo é bastante mole", diz a moradora Ana Maria Real. Ela afirma, entretanto, que, apesar da inclinação da rua, os prédios não estão comprometidos. "As estruturas foram muito bem feitas. Não há nem rachaduras." A Prefeitura deve iniciar uma obra de recuperação da via no início de agosto. Segundo a assessoria de imprensa da Subprefeitura da Vila Mariana, o processo licitatório já foi concluído, mas ainda não é possível revelar o valor da obra, nome da empresa e data de início. A previsão é que os trabalhos durem 60 dias.