Avenida será interditada para obras na rede de água A Avenida Doutor Lino de Moraes Leme, no Campo Belo, zona sul de São Paulo, vai ser interditada no trecho entre a Avenida João Pedro Cardoso e a Rua General Pantaleão Teles, das 23 horas deste sábado até as 18 horas de domingo, para a ampliação da rede de distribuição de água. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que vai monitorar o trânsito no local, os veículos que trafegarem no Jabaquara pelas avenidas Pedro Bueno e João Pedro Cardoso, em direção à Rua Tamoios, deverão seguir à esquerda pela Avenida Doutor Lino de Moraes Leme, à direita na Avenida Jornalista Roberto Marinho, à direita no acesso para a Avenida Washington Luis, sentido centro e novamente à direita na Rua Tamoios.