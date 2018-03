Aviação na América Latina sofre com aumento da demanda A exemplo da crise que ocorre no Brasil, onde houve dois graves acidentes em menos de um ano, outros aeroportos latino-americanos estão sob ameaça de colapso devido ao aumento do tráfego aéreo em meio a uma infra-estrutura precária. No Brasil, a crise que tem provocado atrasos e cancelamentos generalizados dos vôos começou com a queda do Boeing da Gol, em setembro, que deixou 154 mortos, e agravou-se com greve de controladores de vôo e com o acidente no dia 17 de julho com o Airbus A320 da TAM, no Aeroporto de Congonhas. A pior tragédia da aviação do país deixou mais 199 mortos. Na vizinha Argentina, um radar defeituoso e greves de aeroviários também provocaram transtornos. Críticos dizem que as autoridades de ambos os países, inclusive os militares encarregados do controle aéreo, colocam os passageiros em risco. "O Brasil e a Argentina violaram as normas internacionais de segurança, o que inclui o treinamento de pessoal exigido, a redução do tráfego aéreo durante falhas dos equipamentos e a omissão de incidentes", disse Marc Baumgartner, diretor da Federação Internacional das Associações de Controladores do Tráfego Aéreo. Alguns dos aeroportos latino-americanos mais movimentados, como o de Congonhas (São Paulo), ficam em áreas densamente populosas, o que impede expansões para acompanhar o crescimento do tráfego. A insuficiência dos investimentos dos governos em infra-estrutura aeroviária e a má administração também prejudicam os sistemas aéreos na região. As empresas têm por hábito vender mais passagens que o número de assentos, e os passageiros se queixam dos enormes atrasos. "Ainda estou por embarcar num vôo na América Latina que saia no horário", disse Jared Green, um médico neozelandês recentemente retirado de um vôo de El Salvador à Argentina, devido ao "overbook", e então encaminhado para uma alternativa com quatro escalas, mas sem sua bagagem. No Brasil, onde o avião às vezes é a única opção, devido ao tamanho do território, o tráfego aéreo teve um forte crescimento, ajudado pelo aumento do poder de consumo e pela disputa entre as companhias aéreas de baixo custo. O movimento de passageiros nos aeroportos brasileiros cresceu 43 por cento entre 2003 e 2006. No período de crise dos últimos meses, alguns passageiros invadiram os balcões das companhias, agrediram funcionários e ocuparam pistas e aviões para protestar contra a demora. "É uma administração publico totalmente incompetente, eles bagunçaram o que era um sistema aéreo sólido", disse Alcebíades Santini, vice-presidente da Andep, entidade que representa passageiros das empresas aéreas. NOVAS CONEXÕES O tráfego aéreo na América Latina aumenta também graças ao crescimento econômico, que deve atingir uma média de 5 por cento neste ano. Enquanto alguns aeroportos sofrem, outros menores, em países como Panamá, Peru e El Salvador, se expandem rapidamente, servindo como novos pontos de conexão para vôos na região. O aeroporto da Cidade do México, antes na periferia da cidade, agora está cercado pela mancha urbana. O governo pretendia construir um novo aeroporto fora da capital, mas desistiu diante da fúria de camponeses armados com facões em 2002. Embora especialistas alertem para os riscos do tráfego aéreo crescendo em zonas populosas, o governo afinal decidiu construir um segundo terminal no mesmo aeroporto, a um custo de 600 milhões de dólares, para ampliar a capacidade total de 20 para 32 milhões de passageiros por ano. O aeroporto mexicano foi poupado de grande parte do caos aéreo vivido por brasileiros e argentinos nos últimos meses, mas muitos passageiros e moradores se preocupam com a passagem rasante dos aviões perto de prédios e avenidas movimentadas. "Toda vez que um avião passa um pouquinho só mais perto que o normal, você lembra do risco que corre", disse o mecânico Rubén Quiroga, 52 anos, vizinho do aeroporto. "Cedo ou tarde, um avião vai cair sobre as casas." (Com reportagem de Katie Paul e Cesar Illiano em Buenos Aires, Chris Aspin na Cidade do México)