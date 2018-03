Avião agrícola cai na região de São José do Rio Preto Um avião agrícola Cessna, prefixo PRABI, caiu na noite de sábado, 20, na zona rural de Pindorama, a 378 quilômetros de São Paulo, na região de São José do Rio Preto. O aparelho caiu quando o piloto Joel Meirelles pulverizava uma plantação de cana-de-açúcar da usina Colombo, de Catanduva, cidade vizinha de Pindorama. A queda, ocorrida às 19h40, foi presenciada por um tratorista que trabalhava perto do local e chamou o Corpo de Bombeiros. Com ferimentos leves, Meirelles foi socorrido ao hospital São Domingos, em Catanduva, onde foi internado e liberado ainda na noite de sábado. A aeronave ficou muito avariada. O local foi interditada e estava previsto para a tarde deste domingo a chegada de técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que iriam investigar as causas da queda. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto informou que a queda foi causada por uma pane no aparelho.