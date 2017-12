Avião bimotor com 3 pessoas cai e atinge duas casas em Manaus

Liege Albuquerque, do Estadão, e Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Um avião bimotor Sêneca II caiu nesta sexta-feira, 23, próximo a um prédio de uma universidade em Manaus, com três passageiros, após desviar-se de um edifício alto, e bater em uma casa, caindo sobre um barraco. O bimotor caiu por volta das 11h30 desta sexta no bairro União, na capital do Amazonas. As primeiras informações davam conta de que as pessoas a bordo, um piloto, o co-piloto e um passageiro não se feriram na queda, e também ninguém se machucou em terra.