Avião boliviano faz pouso forçado e pega fogo em chácara do Mato Grosso

SÃO PAULO - Um avião boliviano fez um pouso aparentemente de emergência numa pista de uma chácara em Pontes e Lacerda, município do Mato Grosso localizado próximo à fronteira da Bolívia. O acidente aconteceu na última terça-feira e a polícia foi acionada após moradores perceberem que o avião estava pegando fogo.

Testemunhas que não quiseram se identificar informaram que o avião pousou na pista e, em seguida, começou a pegar fogo. Vários pacotes não identificados foram transportados do avião para uma caminhonete.

O proprietário da chácara, um senhor de 65 anos, informou que no momento do acidente o caseiro que cuida da chácara não estava no local.

A Polícia Militar informou que está fazendo blitze no entorno da cidade para localizar a caminhonete, pois até esta quinta-feira, 3, ninguém havia se apresentado como proprietário do avião.