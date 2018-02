Avião cai e deixa dois mortos no Mato Grosso O coronel da Força Aérea Brasileira (FAB) Carlos Xavier da Silva e o ex-piloto de uma companhia aérea, Juliano Cutarelli, morreram nesta terça-feira, 20, na queda de um avião monomotor no município de Santo Antonio de Leverger (30 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso). Segundo informações das polícias civil e militar, o monomotor caiu na cabeceira da pista de pouso e decolagem da cidade, distante aproximadamente dez quilômetros do centro urbano de Santo Antônio do Leverger. Ainda segundo a polícia, a queda pode ter acontecido no momento em que o avião decolava ou durante o pouso. Os corpos das vítimas, que estão carbonizados, foram levados para o IML de Cuiabá. A aeronave permanece no local do acidente para perícia técnica. Vários carros e equipes do Corpo de Bombeiros, o helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar e policiais civis e militares foram enviados ao locao para fazer a segurança e preservação da área do acidente. Na quarta-feira, 21, técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) farão uma investigação paralela em Cuiabá. É o segundo acidente aéreo com avião monomotor próximo a Cuiabá em 15 dias. O último aconteceu na região da Usina do Manso (30 quilometros de Cuiabá) no município de Chapada dos Guimarães.