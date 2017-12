Avião cai e mata 4 no interior de Goiás

SÃO PAULO - Um avião de pequeno porte que levava quatro pessoas caiu em Corumbaíba, a 220 quilômetros de Goiânia (GO), na tarde deste domingo, 29. Todos os passageiros morreram, segundo informações da Força Aeronáutica Brasileira (FAB).

A identidade das vítimas ainda não foi revelada.Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi deslocada até o local, mas não havia chegado até às 16h. De acordo com a FAB, o acidente ocorreu próximo da pista de voo.

A aeronave de pouso convencional, da marca Piper Aircraft, estava com a documentação em dia com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e tinha permissão para voar. O avião está registrado no nome de José Adolfo Mariano de Rezende, mas a Anac não soube informar se o proprietário estava no veículo.