Avião cai e pega fogo em Goiás; os quatro ocupantes sobrevivem

SOROCABA - Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira, 10, no município de Goiás, na região central do Estado goiano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave pegou fogo após a queda. Os quatro ocupantes da aeronave tiveram ferimentos, mas sobreviveram à queda. Em dois deles, os ferimentos são de natureza grave. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o hospital da cidade.

O avião tinha decolado de Lucas do Rio Verde, no Estado de Mato Grosso, e deveria pousar na cidade goiana de Anápolis, mas caiu em uma área de mato quando tentava um pouso de emergência no aeroporto de Goiás.

Assim que os quatro ocupantes conseguiram sair, a aeronave pegou fogo. Quando o socorro chegou, eles estavam conscientes, embora feridos. Duas das vítimas passaram por atendimento médico e foram liberados. Não havia informações sobre o estado de saúde dos outros dois sobreviventes.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é do modelo Kodiak 100 e tinha matrícula nos Estados Unidos, com autorização para voo no Brasil até o próximo dia 16. As causas do acidente serão apuradas.