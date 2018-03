SÃO PAULO - Um avião de pequeno porte que voava na região de Londrina, no Paraná, caiu em uma área de plantação e pegou fogo, na noite de domingo, 12. Os ocupantes tiveram apenas ferimentos leves.

De acordo com o corpo de bombeiros, a acidente aconteceu durante um temporal e em uma área de difícil acesso. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.