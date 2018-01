Avião cai no AM e mata pelo menos 6

Um avião Bandeirante (Emb-110), de prefixo PT-SEA, caiu por volta das 16 horas de ontem (pelo horário de Brasília) no Lago Manacapuru, alimentado pelo Rio Solimões, próximo da Ilha de Monte Cristo, no Amazonas. Ele levava 24 pessoas, segundo a lista oficial da empresa de táxi aéreo, que só deve ser confirmada hoje. Quatro sobreviventes foram encontrados até as 23 horas e seis corpos já haviam sido retirados das águas. Os demais passageiros, o piloto e o copiloto ficaram presos dentro do avião fretado pela Manaus Táxi Aéreo, a 5 metros de profundidade. Para a Aeronáutica, houve pane em um dos motores e o comandante tentou pousar o bimotor no lago, a 500 metros da pista do Aeroporto de Manacapuru. O piloto era César Griger, gaúcho de 46 anos, com mais de 20 anos de voo (6 anos na empresa) e ex-piloto da Força Aérea Brasileira (FAB). O copiloto era Denilson Cilino Aires da Silva, amazonense, de 23 anos, há seis meses na empresa. Tinha aproximadamente três anos de experiência como copiloto. A previsão era de que o voo seguisse de Coari para Manaus (a uma hora de distância). A queda ocorreu no meio do caminho, mais precisamente na área de uma comunidade chamada Santo Antônio, logo após o piloto entrar em contato com a torre do Aeroporto de Manaus e informar que voltaria para Coari, por causa da forte chuva e da pane. Nesse momento, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo da capital amazonense (Cindacta-4) perdeu contato com a aeronave. Segundo o 1º sargento do Corpo de Bombeiros de Manaus, Marimar Machado Marques, pelo menos 35 homens da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Manacapuru trabalhavam nas buscas ontem. A aeronave ainda estava dentro do rio à noite e se estudava uma forma de retirá-la. A chuva forte e a água barrenta dificultavam os trabalhos de resgate, que precisaram ser paralisados por volta das 20 horas. MERGULHADORES Duas equipes de mergulhadores dos bombeiros de Manaus se deslocaram para a área e iriam trabalhar de madrugada no local do acidente, para resgatar as vítimas. Foram resgatados com vida Ana Lúcia Reis Livrária, de 43 anos; Brenda Dias Moraes, de 21; Eric Evangelista da Costa, de 23; e Ian da Costa Liberal, de 9 anos. Os corpos das vítimas serão encaminhados ao Instituto Médico-Legal de Manaus. Ontem, dezenas de pessoas se aglomeravam na frente do guichê da Manaus Táxi Aéreo, que fica no terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital amazonense, em busca da lista oficial de passageiros. Como se trata de um voo fretado, a empresa preferiu não dar nomes, antes de confirmar o embarque de todos que estavam na sua lista.