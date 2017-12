Avião com 1 tonelada de mercadorias irregulares é apreendido

A Receita Federal do Brasil apreendeu uma aeronave com mais de uma tonelada de mercadorias não declaradas, entre peças de motocicleta, eletrônicos e peças de aeronaves no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, Amazonas. A aeronave seguia dos Estados Unidos para São Paulo e foi apreendida na última quinta-feira, 11. Estima-se que o valor da apreensão, incluindo a aeronave, gire em torno de U$ 2,4 milhões (cerca de R$ 4,3 milhões). As mercadorias devem sofrer pena de perdimento por não terem sido declaradas, o mesmo devendo ocorrer também com a aeronave por transportar carga irregular. Os três tripulantes foram conduzidos à sede da Polícia Federal para esclarecimentos. Esta foi a terceira aeronave apreendida nos aeroportos de Manaus, entre os dias 9 e 11 de setembro, todas vieram dos Estados Unidos com destino a São Paulo carregadas de mercadorias contrabandeadas.