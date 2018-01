Avião com 350 quilos de cocaína é apreendido em Araçatuba Um avião modelo Cessna 182 que transportava cerca de 350 quilos de cocaína foi apreendido na tarde desta terça-feira, 7, durante a Operação Guararapes, realizada por policiais do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc), no Aeroporto Municipal de Guararapes, região de Araçatuba, interior de São Paulo. O piloto da aeronave André de Souza Filho, de 32 anos, foi preso em flagrante. De acordo com o Denarc, as investigações duraram seis meses. A droga foi negociada por colombianos e peruanos com traficantes brasileiros, na chamada Conexão Colômbia-Peru-Brasil. "Sabemos que a aeronave decolou em Cuiabá, no Mato Grosso", disse o diretor do Denarc, delegado Emílio Françolin. Matéria ampliada às 22h35