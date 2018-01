Avião com cinco turistas brasileiros cai no sul do Chile Um avião com seis pessoas a bordo, incluindo cinco turistas brasileiros, caiu na noite desta sexta-feira na região chilena de Aysén (sul). Segundo militares que chegaram ao local, não há sobreviventes. O avião, da empresa particular regional "Transportes Aéreos São Rafael", sofreu o acidente no setor de Lago Atravesado, cerca de 150 quilômetros ao sul da cidade de Coihaique. A tripulação de um helicóptero do Exército avistou os destroços da aeronave e se aproximou do local, não encontrando sinais de sobreviventes nas proximidades dos destroços do aparelho. A empresa proprietária da aeronave identificou os passageiros como Claudio Magalea, Andy Romareiros, Mario José Movarios, César Oliveira e Claudio Poblet, todos brasileiros. Os turistas alugaram a aeronave, cujo piloto foi identificado como Willy Stone, de vasta experiência na região, para sobrevoar a zona da lagoa São Rafael. O plano de vôo previa que o aparelho retornasse a Coihaique às 16h30 (17h30 em Brasília). Como o avião não retornou, foi iniciado um plano de busca que confirmou o acidente. A região sul do Chile se caracteriza por bruscas mudanças climáticas que tornam difícil a navegação aérea e que foram a causa de acidentes de aviões de pouco porte que deixaram dezenas de vítimas nos últimos anos. A governadora de Aysén, Viviana Betancourt, lamentou a Tragédia e disse que entrou em contato com o embaixador do Brasil no Chile, Gelson Fonseca, para colocá-lo ao corrente da situação. O consulado do Brasil em Santiago recebeu as informações do acidente através da imprensa. Nem familiares nem amigos das supostas vítimas buscaram até o momento informações com o cônsul. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que está em Santiago, determinou a busca de informações adicionais e o apoio consular aos familiares das vítimas. Matéria atualizada às 22h35 com acréscimo de informações