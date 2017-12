Avião com três pessoas cai no Paraná e deixa dois mortos

Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte em Ponta Grossa, no Paraná, na manhã desta quarta-feira, 5. Segundo os bombeiros, o piloto da aeronave, Paulo Cesar Duarte, de 51 anos, morreu no local. Um dos passageiros, o presidente da empresa Embaquim, indústria de embalagens de São Paulo, Ronaldo Lopes Canteiro, foi socorrido ao Hospital Bom Jesus mas não resistiu aos ferimentos. A terceira passageira do avião, Renata Canteiro, de 29 anos, foi levada para a Santa Casa da cidade. Não há informação sobre seu estado de saúde. Por volta das 10h30, o avião tentou pousar no aeroporto de Ponta Grossa, mas arremeteu, segundo os bombeiros, caindo em seguida em uma plantação ao lado do aeroporto.