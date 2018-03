Avião da Air France já estaria sem combustível, diz ministro

O avião de passageiros da companhia Air France que desapareceu nesta segunda-feira, 1, com 228 pessoas a bordo já estaria sem combustível neste momento, disse um ministro francês.

"A esta altura a aeronave já estaria sem as reservas de queresone, em função do que infelizmente devemos imaginar o pior cenário possível", disse Jean Louis Borloo, um importante ministro do gabinete do governo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Borloo disse à rádio France Info que o avião, que partiu do Rio de Janeiro para Paris, desapareceu das telas de radares militares e civis.