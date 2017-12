Avião da BRA faz pouso de emergência em Lisboa

Um avião da companhia aérea BRA, com 240 passageiros a bordo, que viajava com destino a Recife, fez um pouso de emergência no aeroporto de Portela, em Lisboa, neste domingo, 22, devido a uma avaria. O aparelho, um Boeing 767, faria escala em Madri antes de seguir para o Brasil, mas uma avaria de origem não revelada provocou a aterrissagem em Portugal. Os passageiros não sofreram ferimentos, e permanecem em hotéis de Lisboa, à espera da decisão da companhia sobre como será feita a viagem ao Brasil.