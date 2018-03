Avião da BRA retorna após decolagem de Porto Alegre

Os passageiros que seguiam de Porto Alegre para Porto Seguro, na Bahia, com um avião da companhia BRA passaram por um susto neste sábado, 15. O aparelho, que partiu às 9h15 do Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, retornou cerca de 45 minutos depois do início do vôo. Segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o problema foi na vedação na porta do Boeing. Os passageiros foram levados a um hotel para aguardar nova decolagem, prevista para as 4 horas de amanhã. O avião voltou a partir às 17h37, com os passageiros que desceriam em São Paulo, onde permaneceu para manutenção.