Avião da BRA sofre despressurização durante o vôo no Sul Os 145 passageiros do vôo 1001, da BRA, que partiu de Porto Alegre às 8h20 desta segunda-feira, 8, com destino a São Paulo, passaram por um susto, logo depois da decolagem. A aeronave sofreu despressurização quando sobrevoava Curitiba e o piloto resolveu retornar para Porto Alegre. O comandante da aeronave baixou a altitude para oferecer mais conforto aos passageiros e as máscaras de oxigênio não foram acionadas. Uma outra aeronave foi disponibilizada para levar os passageiros para São Paulo. O grupo partiu do aeroporto de Porto Alegre às 12h30 e a previsão do pouso é para as 14 horas, no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos.