Avião da FAB cai em base aérea goiana A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou a queda de uma aeronave Xavante, no início da noite de segunda-feira, na Base Aérea de Anápolis, em Goiás. O avião era pilotado por um tenente da Aeronáutica, em treinamento, que ejetou-se ao perceber, logo após a decolagem, que havia problemas no avião, que caiu sem atingir ninguém em terra. Sem sofrer ferimentos graves, o piloto passou pelo hospital da base, onde foi submetidos a exames e medicado, sendo liberado em seguida. Foi instaurado inquérito pela Aeronáutica para apurar as causas do acidente. Fabricado pela Embraer, o Xavante é usado pela Aeronáutica para treinamento de pilotos e também para é utilizado por esquadrões de caça e reconhecimento.