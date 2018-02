Avião da Gol pára fora da pista após pouso em Fortaleza Por conta de um temporal que caiu durante a madrugada deste sábado, 21, em Fortaleza, o vôo 1824, da Gol, procedente de Juazeiro do Norte (CE) com destino ao Rio de Janeiro, acabou pousando fora da pista, às 5h55, no Aeroporto Pinto Martins. A aeronave ficou atolada a cerca de 50 metros da cabeceira da pista, em um local onde havia barro e matagal. Os 118 passageiros levaram um grande susto. Ninguém se machucou. Por causa do incidente, o aeroporto ficou fechado para pousos e decolagens por quatro horas. De acordo com a Infraero, três vôos foram alternados para o aeroporto de Teresina (PI). A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que um relatório sobre o caso será divulgado dentro de 60 dias.