Avião da Lufthansa também sofreu com turbulência

Um avião da companhia alemã Lufthansa sofreu fortes turbulências - deixando até mesmo um ferido entre seus passageiros - ao sobrevoar a mesma região onde aconteceu o acidente do aparelho da Air France no qual morreram 228 pessoas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A revista alemã Stern revela em sua próxima edição que um Boeing 747-400 que cobria a linha entre São Paulo e Frankfurt sofreu fortes turbulências a três horas do litoral brasileiro, 48 horas antes do acidente do aparelho francês.

A própria Lufthansa confirma na revista que um passageiro ficou ferido ao ser jogado contra o teto do avião quando este sofreu uma forte turbulência. A turbulência foi tão forte que utensílios dos carrinhos de alimentos e bebidas, bem como parte da bagagem de mão caíram nos corredores do avião, enquanto outros objetos voaram pela cabine.

Vários passageiros que não estavam com o cinto de segurança foram atirados contra o teto do aparelho e um deles sofreu um corte que foi tratado no próprio avião para estancar o sangramento.

"Geralmente acontecem turbulências nessa rota", assinala um porta-voz da Lufthansa na Stern, que ouviu ostestemunhos de vários passageiros deste voo.

Atualizado às 4h42 para acréscimo de informações