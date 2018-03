Avião da TAM derrapa e atola roda em Ribeirão Preto Um Air Bus A319 da TAM atolou a roda dianteira no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, após uma derrapagem no início da noite desta terça-feira. Devido à reduzida velocidade da aeronave, que taxiava no momento do acidente, não houve feridos. Informações não oficiais apontam que o avião, que ia para São Paulo, tinha 114 passageiros e que eles foram retirados do aeroporto em três ônibus, dois com destino a São Paulo e um com destino a um hotel da Vila Tibério, em Ribeirão. Os passageiros que teriam ficado na cidade seguiriam em um vôo às 7h10 desta quarta-feira. O diretor regional do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), que administra o aeroporto, não foi encontrado para falar sobre o assunto. Na cidade, os telefones da empresa foram atendidos por secretárias eletrônicas. Segundo funcionários do aeroporto, até 22 horas a aeronave continuava no local, interditando a pista para pousos e decolagens.