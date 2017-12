Avião da TAM faz pouso forçado em Mato Grosso do Sul Pneus estourados e muita fumaça deixaram 80 passageiros em pânico no Fokker 100 da TAM, depois de um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A aeronave, prerfixo JJ 3805, decolou com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, às 18h30, chegou a voar durante dez ou no máximo 12 minutos, mas foi obrigada a retornar. Segundo informações do pessoal que prestou socorro aos passageiros, houve pane no sistema hidráulico. Conseqüentemente, a velocidade ao tocar na pista foi excessiva, causando estouro dos pneus. A fumaça invadiu o interior do avião através do ar condicionado, motivando grande susto em todos a bordo. Nenhum passageiro ficou ferido, apenas um deles caiu em um vala do campo de pouso e com alguns arranhões. A empresa distribuiu nota, pedindo a compreensão pelo acidente, confirmando a existência da pane hidráulica e o estouro dos pneus. Os passageiros seguiram viagem para São Paulo no vôo das 23 horas. Texto alterado às 9h51 para acréscimo de informações.