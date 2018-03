Avião da TAM interrompe viagem e volta a Porto Alegre

Um avião da TAM teve de voltar ao Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, poucos minutos depois de ter decolado com destino a Guarulhos, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 8. Depois de aterrissar, a aeronave ficou parada do meio da pista e teve de ser rebocada para uma área isolada do aeroporto, que ficou fechado durante 11 minutos. A empresa informou em nota que o retorno deveu-se a uma "manutenção não programada". Os passageiros, que haviam iniciado a primeira viagem às 15h05min, foram reacomodados em outro aparelho e decolaram às 17h40min.