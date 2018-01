Avião da TAM que vinha para SP volta a Madri após ameaça de bomba

MADRI - O voo JJ8065 da TAM, que saiu de Madri nesta segunda-feira, 14, com destino a São Paulo, retornou à capital espanhola em razão de uma ameaça de bomba. A companhia aérea diz que foi notificada pelas autoridades da Espanha e está colaborando com as autoridades locais.

O voo saiu do Aeroporto de Barajas às 21h10 (18h10 pelo horário de Brasília) e deveria chegar às 5h25 desta terça-feira, 15, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas voltou para a Espanha quando estava sobrevoando o Marrocos. Caças escoltaram a aeronave sobre o território espanhol, seguindo as medidas de segurança padrão.

De acordo com o último comunicado da TAM (das 22h10, horário de Brasília), o voo pousou em segurança em Madri e os passageiros estão recebendo "toda a assistência necessária". A companhia acrescentou que continuava colaborando com as autoridades espanholas.