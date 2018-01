Avião da TAM tem problema em roda após pouso em Salvador Um Airbus da TAM sofreu um problema técnico após pousar no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador (BA). Segundo informações da companhia, houve uma falha na roda dianteira do jato, impedindo que o avião fizesse a curva para sair da pista de pouso. Por conta do defeito, o Airbus foi rebocado da pista até o terminal do aeroporto, onde os passageiros desembarcaram normalmente. Ainda segundo a TAM, o problema já foi sanado e a aeronave prosseguiu viagem.