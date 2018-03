Avião da TAP faz dois pousos de emergência no País Um avião da TAP - empresa aérea de Portugal - precisou fazer dois pousos técnicos de emergência, um em São Paulo e o outro no Recife. O presidente do Banco Central, Henrique Meireles, era um dos passageiros. O vôo 192 saiu de Guarulhos na terça-feira à noite com destino a Portugal, mas teve que retornar quatro horas depois por conta de um problema em uma das peças, segundo informações do Jornal Hoje, da TV Globo. Na madrugada desta quinta-feira, os 150 passageiros reembarcaram, mas meia hora depois, receberam a notícia de que o problema técnico permanecia. O avião fez novo pouso de emergência no Recife. O grupo foi levado para hotéis na cidade. De acordo com a companhia aérea, a peça que será substituída chegará à tarde, vinda de Portugal. A previsão do novo embarque é para a noite desta quinta-feira.