Avião da Trip Linhas Aéreas tem princípio de incêndio em Minas

Um avião da Trip Linhas Aéreas, com 42 passageiros, apresentou um princípio de incêndio na tarde de quarta-feira, 27, no Aeroporto de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ninguém ficou ferido.

De acordo com nota da companhia aérea, a aeronave ATR-42, prefixo PR-TTG, que fazia o voo 5571 e partiria às 17h10 de ontem do aeroporto de Governador Valadares com destino à Pampulha, apresentou um quadro de superaquecimento no sistema de freio de uma de suas hélices, enquanto aguardava autorização para decolar.

Em função do atraso gerado pelo incidente, os passageiros receberam assistência, segundo a nota, com serviços de refeição, enquanto aguardavam a realocação para outra aeronave, encaminhada pela companhia para a conclusão do voo 5571.