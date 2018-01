Avião de carga se parte em dois em aeroporto de Bruxelas

Um avião de carga Boeing 747 da norte-americana Kalitta saiu da pista durante a decolagem do aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, neste domingo, 25, e se partiu em dois, mas não houve feridos, informaram representantes do aeroporto e do corpo de bombeiros. Foto: AP "O acidente ocorreu durante a decolagem do avião, que estava indo de Bruxelas para Bahrein", disse uma porta-voz do aeroporto. "Nós não sabemos o que causou isso, há uma investigação começando." Os cinco tripulantes do Boeing 747 escaparam do acidente. Quatro deles tiveram leves ferimentos. O porta-voz da brigada de incêndio Francis Boileau disse que, além da carga de carros e equipamentos, o avião estava cheio de combustível. "Houve perigo de uma explosão logo depois do acidente porque o avião estava cheio de querosene, cerca de 100 toneladas", afirmou.