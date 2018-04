Avião de pequeno porte cai em Cotia (SP)

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde deste sábado, 17, em Cotia, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu numa área de mata, perto da Rua Cândido Baltazar, nas proximidades da Rodovia Raposo Tavares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 13 horas para atender a ocorrência, não houve mortos. Os ocupantes da aeronave saíram ilesos do acidente.

Com a queda, a aeronave pegou fogo e ficou totalmente destruída. Duas equipes dos bombeiros foram enviadas ao local, mas as chamas foram extintas por populares. O motivo do acidente será investigado.

Texto atualizado às 14h24