Avião de pequeno porte cai em Minas e piloto sobrevive Um avião Cessna 182 caiu na manhã deste sábado, 7, por volta das 9h30, em Minas Gerais, próximo à cidade de Ipatinga. Segundo informações do Comando da Aeronáutica e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), apenas o piloto - cujo nome ainda não havia sido divulgado - estava na aeronave e sobreviveu ao acidente. De acordo com a Aeronáutica, ele foi encaminhado para um hospital da região. O avião seguia da cidade de Pará de Minas, região centro-oeste mineira, para a cidade de Governador Valadares, também no Estado. As causas do acidente serão sendo apuradas.