Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em Goiânia

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Uma aeronave Cênica 810, de pequeno porte, fez um pouso de emergência no aeroporto de Goiânia, no fim da manhã desta quinta-feira, 6. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), um dos trens de pouso do avião estava recolhido, o que fez a aeronave pousar encostando a asa direita na pista. Nenhum dos quatro passageiros ficou ferido. A pista ficou interditada por 35 minutos, reabrindo para pousos e decolagens às 12h20.