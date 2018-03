Avião de produtora de cinema cai no Tocantins com três ocupantes

SÃO PAULO- Um avião monomotor que pertence à produtora O2, do cineasta Fernando Meirelles, sofreu uma queda por volta das 16 horas desta terça-feira, 20, em Palmas (TO). Segundo a Polícia Militar do Tocantins, uma falha mecânica obrigou o piloto a fazer um pouso forçado no Parque Estadual do Lajeado, localizado a 24 quilômetros de Palmas.

Os três ocupantes do avião foram encaminhados ao Hospital Geral de Palmas e não correm risco de morte. A assessoria de imprensa da O2, em nota, disse que o avião faria um voo de reconhecimento

para as filmagens aéreas do longa-metragem Xingu.

Além do piloto, de 33 anos, havia dois publicitários no avião, um de São Paulo e o outro do Tocantins. Xingu será dirigido por Cao Hamburger e vai contar a história dos irmãos Villas Boas, que dedicaram seu trabalho à defesa dos índios, e criaram o Parque Nacional do Xingu, em 1961. O roteiro é de Elena Soarez e Cao Hamburger.

Veja abaixo a nota:

"A O2 Filmes esclarece que as três pessoas que ocupavam a aeronave que faria um voo de reconhecimento para as filmagens aéreas do longa-metragem Xingu nesta tarde, passam bem. O avião sofreu uma queda logo após a decolagem. O piloto e os dois membros da equipe de filmagem já estão sob cuidados médicos em um hospital local e as notícias até o momento é de que todos passam bem."