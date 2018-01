Avião 'derrapa' ao pousar em aeroporto de Recife

RECIFE - Uma aeronave de carga de modelo A310 da empresa Sterna, que transportava correspondências postais, derrapou nesta sexta-feira, 21, na capital pernambucana, ao realizar um pouso em uma das pistas do Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, na zona Sul do Recife. Uma falha no trem de pouso teria causado o acidente. Ninguém se feriu.

A derrapagem chegou a destruir a parte inferior da área frontal da aeronave. A pista de pouso ficou interditada por aproximadamente 30 minutos, levando à paralisação de pousos e decolagens. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para evitar incêndio sobre a aeronave.

Conforme a Infraero, a aeronave vinha de São Paulo quando, por volta das 6h30, ao aterrissar em solo pernambucano saiu da pista principal indo parar na área de taxiamento (manobra). Apenas o piloto e três tripulantes estavam no avião. Ninguém saiu ferido. A carga foi retirada e o avião passará por perícia para se chegar aos motivos que levaram ao incidente.