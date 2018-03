Avião dos EUA integrará buscas O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos informou que um P-3C Orion da Marinha vai começar hoje a ajudar nas missões de busca. Trata-se de um avião usado para patrulhas marítimas e tem grande autonomia de voo sobre águas salgadas. Foi usado em missões para busca de piratas na costa da Somália e está em operação no Afeganistão e no Paquistão. O avião e a tripulação de 21 pessoas chegaram ontem ao Brasil, vindos da base aérea de Comalapa, em El Salvador, onde atuava na vigilância do tráfico. Segundo o Departamento de Defesa, o Comando Sul ofereceu a assistência ao governo brasileiro.Um oficial especializado em resgate da Força Tarefa Conjunta Bravo, localizada na Base Aérea de Soto Cano, em Honduras, também foi enviado para o Recife, onde vai auxiliar no resgate. ''Os Estados Unidos oferecerão toda a assistência necessária para saber o que aconteceu'', afirmou mais cedo o presidente Barack Obama, que ressaltou ainda a solidariedade às famílias dos passageiros''Nosso coração está partido.''